كشف معرض فني في موسكو عن أعمال فنية تصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أشكال مختلفة. ويستمر المعرض حتى 15 يناير.

هذه هي صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي يظهر في واحدة منها وهو يمتطي دبا بني اللون حاملا درعا تعود إلى العصور الوسطى ويحتضن جراء في زي بابا نويل.

وهذه الصور ليست أحدث دعاية لبوتين وإنما عمل فني يركز على الزعيم الروسي ويقام في معرض «الفن الأكثر حداثة» بالعاصمة موسكو حتى 15 يناير.

والمعرض المسمى «بوتين الخارق» يعرض نحو 30 لوحة وتمثالا للزعيم الروسي بأشكال مختلفة صممها كلها فنانون روس.