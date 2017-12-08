وسط ردود فعل عربية وعالمية وأممية رافضة ومستنكرة لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة طارئة استجابة لدعوة قدمتها ثماني دول أعضاء لمناقشة القرار الذي يمثل تهديداً بالغ الخطورة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووصفت ردود الأفعال المختلفة القرار بأنه غير قانوني ومخالف لجميع القوانين الأممية ذات الصلة وضد الإرادة الدولية حيث يتوقع أن يكون نهاية لعملية السلام وانتهاء المفاوضات المجمدة أصلا منذ أربع سنوات بين الجانبين.