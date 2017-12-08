توصلت المفوضية الأوروبية وبريطانيا إلى اتفاق يتناول الخطوط الرئيسية لشروط مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية.

وقالت المفوضية إن بريطانيا حققت "تقدما كافيا" في ثلاثة جوانب رئيسية لمغادرتها للاتحاد الأوروبى. وأوصت الدول الأعضاء بفتح مفاوضات حول العلاقات المستقبلية مع لندن.

والقرار النهائي يرجع إلى قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر المقبل.

وقال رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، "إنها مفاوضات صعبة لكننا حققنا أول تقدم ..راض عن الصفقة العادلة التي توصلنا إليها".

وتتعلق القضايا الثلاث بحقوق المواطنين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتزامات بريطانيا المالية تجاه بقية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قضية الحدود بين ايرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا. وثبت أن القضية الأخيرة كانت هي محور المفاوضات.

بريطانيا توافق على دفع 52 مليار دولار قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

كشفت مصادر رسمية بريطانية اليوم الجمعة، عن موافقة حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على دفع 39 مليار جنيه إسترليني (5ر52 مليار دولار) على أقصى تقدير لتسوية التزاماتها المالية قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة (بريس اسوسيشن) البريطانية، عن "مصادر رسمية رفيعة" القول، ان المفاوضات بين لندن وبروكسل خلصت الى تحمل الجانب البريطاني ما بين 35 مليار جنيه (47 مليار دولار) و39 مليار جنيه.

واوضحت المصادر ان القيمة تغطي مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد الاوروبي حتى عام 2020 إضافة إلى قيمة الديون والالتزامات الاخرى المرتبطة بمعاشات موظفي الاتحاد الاوروبي، مضيفة ان الأموال ستحول على دفعات سنوية ما يعني ان القيمة النهائية لن تعرف قبل أعوام عدة.

وكان رئيس المفوضية الاوروبية جون كلود يونكر أعلن في وقت سابق اليوم ان مفاوضات خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الاوروبي احرزت تقدما كافيا يتيح لها الدخول في مرحلة جديدة من التفاوض على شؤون التجارة والامن.

الاتفاق الأولي مع المفوضية الأوروبية يضمن عدم وجود حدود مادية في إيرلندا

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع المفوضية الأوروبية حول بريكست يضمن عدم وجود حدود مادية بين ايرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.

وقالت ماي في مؤتمر صحافي في بروكسل بعد لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "نضمن ألا تكون هناك حدود مادية في إيرلندا الشمالية".