رفعت السلطات الأمنية التركية اليوم الجمعة ، التدابير الأمنية أمام القنصلية الأميركية والقنصلية الإسرائيلية في اسطنبول عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وكالة (إخلاص) التركية، أن الشرطة التركية قامت بإغلاق بعض الطرق المؤدية لمقر القنصلية الأميركية ووضع حواجز جديدة حولها.

وأضافت انه تم نشر قناصة أعلى مقر القنصلية الأميركية بالتزامن مع التدابير الأمنية التي تم اتخاذها.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة التركية نشرت قوات التدخل وحفظ النظام عند مدخل القنصليتين الأميركية والإسرائيلية وفي المنطقة المحيطة بهما وذلك تحسبا لأي طارئ.

وكان ترامب أعلن مساء أمس الأول الأربعاء، اعترافه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بالبدء في إجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة مناقضة للسياسة الأميركية المتبعة في المنطقة منذ عقود.