تظاهر قرابة ألف ماليزي اليوم (الجمعة) أمام مقر السفارة الأميركية بالعاصمة كوالالمبور ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن المتظاهرين تحركوا بقيادة وزير الرياضة الماليزي خيري جمال الدين نحو السفارة الأميركية عقب صلاة الجمعة، وهم يهتفون "يعيش الإسلام" و"دمروا الصهاينة"، كما حملوا لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين" و"القدس عاصمة فلسطين".

كما سلم الوزير مذكرة احتجاج إلى السفارة وتوجه للرئيس ترامب قائلا:"هذا إعلان غير قانوني..القدس هي أرض محتلة..لا يجب حتى أن تطأ قدمك القدس..العالم سيقف ضد الولايات المتحدة الأميركية".

وكان الرئيس الأميركي ترامب أعلن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة قال إنها تأخرت كثيرا..وأدانت الخارجية الماليزية القرار وطالبت واشنطن بإعادة التفكير فيه قائلة:إنه يمثل عدوانا على الأمة العربية والإسلامية وانتهاكا صارخا لحقوق المسلمين والمسيحيين على حد سواء.