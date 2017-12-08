دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل القوى الأجنبية للكف عن التدخل في السياسة اللبنانية وحث جميع الأطراف بلبنان على أن تطبق بشكل كامل اتفاقا للنأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة.

وقال ماكرون في مستهل اجتماع دولي بشأن لبنان في باريس،"من أجل حماية لبنان من الأزمات الإقليمية من الضروري أن تحترم كل الأطراف اللبنانية واللاعبين الإقليميين مبدأ عدم التدخل".

وأضاف "اجتماع اليوم يجب أن يظهر إرادة المجتمع الدولي لتطبيق سياسة النأي بالنفس على المستوى الإقليمي بشكل فعال من قبل كل من في البلاد".

ومن جانبه صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل يشكل "تحديا إضافيا للاستقرار في كامل المنطقة".

وأكد الحريري من ناحية أخرى أن أي انتهاك لاتفاق النأي بالنفس سيعيد لبنان إلى منطقة الخطر.