قدّر الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف في مدينة القدس، أعداد المصلين في المسجد الأقصى، اليوم، بنحو ٢٧ ألف مصل.

وأوضح الخطيب في حوار خاص مع وكالة الأناضول أن مئات المصلين قدموا من تركيا وأندونيسيا وبروناي.

وقد أدى آلاف المصلين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، لأول مرة بعد القرار الامريكي الاخير بشأن القدس، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية في مدينة القدس.

واعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة بأن تلك القرارات الأمريكية باطلة وغير معترف بها، فالقدس إسلامية عربية فلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى”، داعياً الشعب الفلسطيني إلى الرباط والصبر.

وقال خلال خطبة الجمعة، إن الإجراءات والممارسات الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني، لن تزيد أمّتنا إلّا قوة وإيماناً وثباتاً”.

وأضاف أننا نعيش اليوم حياة صعبة في بيت المقدس، مليئة بالهموم، في الوقت الذي تعيش فيه الشعوب العربية حروباً طاحنة أُزهقت فيها النفوس البريئة، بعد أن نجح أعداء الإسلام في إشعال الفتنة.

ويسود التوتر الأراضي الفلسطينية، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.