عمت الاحتجاجات أرجاء العراق، اليوم الجمعة، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وتجمع المحتجون العراقيون في الساحات العامة بعد أداء صلاة الجمعة في مختلف محافظات البلاد من الشمال الى الجنوب، منددين بقرار الرئيس الأمريكي.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لاسرائيل والرئيس الامريكي، فيما رفع محتجون يافطة كتب عليها ترامب.. عدو الشعوب.. القدس لنا.

وفي بغداد شارك السفير الفلسطيني لدى العراق، أحمد عقل، في الاحتجاج المناهض لقرار ترامب الى جانب رجال دين من الطائفتين الشيعية والسنية.

وقال سلمان الناصري وهو احد المحتجين في بغداد، للأناضول، إن قرار ترامب لن يغير من هوية القدس وهي عاصمة الدولة الفلسطينية ومدينة مقدسة لدى جميع المسلمين

وأضاف ان على الدول العربية والاسلامية التحرك وعدم الوقوف ساكتين امام هذا القرار الظالم والمجحف بحق القدس والفلسطينيين والمسلمين عموما.