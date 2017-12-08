

أعلنت مدينة آخن الألمانية وإدارة اللجنة المانحة لجائزة "شارلمان" المرموقة اليوم الجمعة، اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنحه جائزة "شارلمان" لعام 2018 تكريما لجهوده المميزة تجاه أوروبا.

وجاء في البيان الخاص بحيثيات قرار اختيار الفائز بالجائزة أن ماكرون 39 عاما يمثل "رؤية قوية لأوروبا جديدة".

وأضاف البيان أن شغف ماكرون و"كفاحه الحاسم ضد أي شكل من أشكال القومية والانعزالية لتجاوز الأزمة الأوروبية" كان نموذجيا ورائدا.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة شارلمان تمنحها مدينة آخن منذ عام .1950 ويجرى تسليم الجائزة في المعتاد في عيد الصعود المجيد.

وحصل على الجائزة هذا العام المؤرخ والكاتب البريطاني تيموثي جارتون أش، وذهبت الجائزة العام الماضي لبابا الفاتيكان فرنسيس.

وتحمل الجائزة اسم الإمبراطور شارلمان الكبير.