خرج أكثر من ألفي مصلٍ من مسجد الجامع الأزهر، شرقي القاهرة، عقب صلاة الجمعة، في مسيرة احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القدس.

وانطلق المصلون عقب الصلاة مباشرة بهتافات من قلب المسجد الأبرز بمصر، وسط حشود تجمعت في ساحة الأزهر، بمشاركة نسائية لافتة.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها القدس عربية.. القدس فلسطينية يسقط ترامب أين الحكام العرب، وأمريكا الشيطان الأكبر.

ورددوا هتافات من قبيل: بالروح والدم نفديك يا أقصانا ،تسقط تسقط إسرائيل، بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين، وعيش حرية القدس عربية.

وشهدت خطبة الجمعة في الجامع الأزهرهجوما عنيفا على ترامب وقراره الأخير بشأن القدس، وسط تمركزات أمنية أحاطت المسجد.

وقال عباس شومان، وكيل الأزهر، في خطبته، إن قرار ترامب باطل قانونا، وما فعله عين الإرهاب.

وأضاف: أعتقد أنهم فقدوا (أمريكا) ورقة مهمة وأيقظوا عقول من لا يعرفهم.. لا يتصور مسلم اليوم أنهم يبحثون عن حقوقنا.

وتابع: قرار ترامب استهانة بمشاعر المسلمين والمسيحيين، وهو والعدم سواء، فالقدس عربية وستظل.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف، أكدتا أن خطبة الجمعة على مستوى مساجد البلاد ستكون لدعم القدس العربية وإدانة قرار ترامب.