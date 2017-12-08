تظاهر آلاف الأشخاص بعد صلاة الجمعة في اسطنبول للتنديد باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وخرج الآلاف في مسيرة من مسجد الفاتح وسط إسطنبول حيث هتفوا "القدس لنا وستبقى كذلك!" و"فلتسقط أميركا، فلتسقط اسرائيل".

ويتوقع خروج تظاهرات أخرى في اسطنبول وأنحاء تركيا الجمعة.

وقال المتظاهر دوغان (17 عاما) "نعتبر القدس معقل الأمة الإسلامية نحن هنا لنظهر وحدتنا وقوتنا. لا يمكن لأحد منعنا".

واتخذ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موقفا قويا ضد التحرك داعيا إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 13ديسمبر في اسطنبول.

وأعلنت تركيا واسرائيل العام الماضي نهاية أزمة نشبت بينهما على خلفية اقتحام وحدة من القوت الإسرائيلية سفينة مساعدات متوجهة الى غزة في 2010، ما أدى الى مقتل عشرة نشطاء اتراك وتسبب بأزمة دبلوماسية.

وعزز الجانبان منذ ذلك الحين التعاون وخاصة في قطاع الطاقة لكن اردوغان، لا يزال ينتقد السياسات الإسرائيلية.