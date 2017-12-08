علقت السفارة الأمريكية خدماتها طيلة اليوم الجمعة ،تحسبا لاحتجاجات واسعة في تونس ضد قرار الرئيس دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة اسرائيل الموحدة.

ودعت السفارة الامريكية في بيان لها رعاياها إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع قواعد الأمن وتجنب تجمعات المتظاهرين اليوم.

وكانت الشرطة منعت أمس محتجين من التوجه إلى السفارة الأمريكية للاحتجاج ضد قرار ترامب كما عززت الاجراءات الأمنية في محيط السفارة.

وتسعى السلطات الأمنية في تونس إلى تفادي تكرار أحداث العنف والتخريب التي شهدتها السفارة الأمريكية في 2012 ضمن الاحتجاجات الواسعة ضد الشريط الأمريكي المسيء للإسلام "براءة المسلمين".

وتشهد عدة مدن تونسية مسيرات لمتظاهرين اليوم وتأتي أبرزها المسيرة الحاشدة التي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الوطنية الاكبر في تونس، في العاصمة بعد ظهر اليوم للتنديد بقرار ترامب.