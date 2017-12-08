انطلقت اليوم الجمعة، مظاهرات غاضبة في عدد من المدن الإيرانية منها العاصمة طهران احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وردد المحتجون خلال المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، في مختلف المدن الإيرانية شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، مطالبين المجتمع الدولي والإسلامي بالتحرك العاجل لاتخاذ مواقف "حازمة" ضد هذا القرار.

وندد المتظاهرون بقرار الولايات المتحدة نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب الى القدس الشريف، مؤكدين ان القدس ستبقى الى الابد عاصمة فلسطين والمحور الرئيسي للوحدة بين المسلمين.