تداول ناشطون يمنيون، ورقة مكتوبة بخط اليد قالوا إنها آخر «وصية» كتبها علي عبدالله صالح قبل مقتله بيوم واحد على أيدي ميليشيات الحوثي، ومذيلة بتوقيعه.

ونشر هذه الوصية، الشيخ طارق العواضي، شقيق ياسر العواضي، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والمقرب من صالح، حيث أكد أنه تلقاها من أحد أقارب صالح دون أن يفصح عن اسمه.

ويعود تاريخ الورقة المكتوبة بخط اليد إلى 3 الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من مقتل الرئيس السابق.

وتتضمن وصية صالح، التي لم يتسن التحقق من صحتها من مصادر من عائلة صالح نظرا لتعذر التواصل بهم بسبب التطورات الأخيرة، حث الشعب اليمني على الاستمرار في قتال ميليشيات الحوثي وعدم الاستسلام لهم.

وجاء في نص الوصية كما تم تداولها: «إن وجدتم هذه الورقة فاعلموا أن الوطن غال ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه، وصيتي لأولادي وشعبي ألا يستسلموا لهؤلاء الميليشيات الإجرامية (الحوثيين) ولا تسلموا لهم اليمن الجمهوري واجعلوكم كابوسا يدق نومهم. وفي هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة الذين باعوا اليمن بثمن بخس. تحيتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم نلتقي في الفردوس الأعلى».

وقد نشر سام الغباري، الصحافي اليمني المقرب من صالح، صورة الوصية على حسابه بـ «تويتر».