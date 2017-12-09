استدعى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سفير الولايات المتحدة لدى بلاده وابلغه احتجاج تونس رسميا ورفضها للقرار الأميركي الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نور الدين بن نتيشة، مستشار الرئيس التونسي في تصريحات لإذاعة «شمس اف ام» امس إن «تونس تقف إلى جانب القضية الفلسطينية بشكل دائم وهي تدعم السلام في المنطقة بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس».

وأشار بن نتيشة الى أن الرئيس السبسي سيعقد جلسة عمل بعد غد مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناقشة القرار غير الشرعي للإدارة الأميركية بشأن القدس.