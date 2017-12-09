أكدت الخارجية السويسرية ضرورة أن يستند أي حل للصراع في الشرق الأوسط إلى اتفاق شامل وتفاوضي بشأن الوضع النهائي للقدس، بحيث يحترم حقوق وتطلعات جميع الأطراف المعنية، وذلك في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن سويسرا ترى أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل يشكل عقبة أمام السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين المتفاوض عليه.



وأكدت الخارجية السويسرية أن سويسرا لا تعترف بسلطة إسرائيل خارج حدود 1967، وانها ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة وعلى أساس حدود 1967، كما أن سويسرا لن تعترف بأي تغيير في حدود 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، وذلك ما لم تنجم عن اتفاق تفاوضي بين الطرفين، لافتة إلى أن هذا الموقف أكده بشكل خاص قرار مجلس الأمن 2334.



وشددت الخارجية السويسرية، في بيانها، على أنه في ظل غياب اتفاق دولي حول وضع القدس فإن سويسرا ستحتفظ بسفارتها في تل أبيب، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف وأي عمل آخر قد يسهم في تقويض آفاق السلام العادل والدائم، مشيرة إلى أنها أكدت على موقفها من القرار الأميركي للسفارة الأميركية في العاصمة السويسرية برن.