اعتبر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها «وضع إسرائيل في حالة حرب».

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن قديروف قوله، على صفحته الرسمية في الشبكة الاجتماعية امس، انه يستطيع القول بثقة ان ترامب بقراره غير الواقعي يلقي بالدولة الإسرائيلية إلى هاوية صراع دموي يهددها باندلاع انتفاضة أكثر قوة وأشد تنظيما، أي قيام حرب على نطاق واسع.

واعتبر قديروف القرار الأميركي بمنزلة «طعنة في الظهر» للدول التي حاولت في السنوات الأخيرة تسوية الوضع في الشرق الأوسط، وقال: كيف نفهم سياسة الرئيس الأميركي؟ بكل بساطة الآن اختفت كل الشكوك وبات واضحا تماما من الذي خلق موطئ قدم للإرهابيين في العراق وسورية بهدف ترسيخ نظامه العالمي.