بيروت: أضيئت الواجهة الرئيسية للسراي الحكومي الكبير بناء على تعليمات من رئيس الوزراء سعد الحريري في بيروت، بصور للمسجد الأقصى ولكنيسة القيامة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لأي قرار يعتبر القدس الشريف عاصمة لإسرائيل.

كما أعلنت منسقية الإعلام في «تيار المستقبل» في بيان أنه «بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أجريت اتصالات مع دار الفتوى ومطرانية بيروت للموارنة ومحافظة وبلدية بيروت لإنارة مسجد محمد الأمين بصورة المسجد الأقصى، وكاتدرائية مار جرجس المارونية بصورة كنيسة القيامة، وصخرة الروشة بصورة العلم الفلسطيني.

وبناء عليه، قامت بلدية بيروت ليل امس الأول بإنارة مسجد محمد الأمين وكاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضا للقرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان العدو الإسرائيلي.