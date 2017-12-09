انتقد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زيارة قام بها قيادي في الحشد الشعبي العراقي إلى جنوب لبنان برفقة عناصر من حزب الله، محذراً من أي أنشطة عسكرية على الأراضي اللبنانية.

ويتم منذ يوم الجمعة تداول مقطع فيديو يظهر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، احدى فصائل الحشد الشعبي العراقي، قيس الخزعلي بلباس عسكري رمادي اللون أثناء جولة في جنوب لبنان، كما يظهر عنصراً من حزب الله وهو يُعرفه بالمكان، ويشير بيده "هذا الجولان" المحتل.

وفي قرية كفركلا الحدودية، قال الخزعلي "نعلن جهوزيتنا الكاملة في الوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني، مع القضية الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي".

واثر انتشار الفيديو، طلب رئيس الحكومة اللبنانية السبت من القيادات العسكرية والأمنية إجراء "التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأية أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

واعتبر الحريري جولة الخزعلي "غير شرعية"، وطلب منعه من دخول لبنان.

ويتواجد مستشارون وقياديون من حزب الله في العراق لدعم فصائل الحشد الشعبي في معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 20 نوفمبر، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله استعداد حزبه لسحب قادته من العراق على ضوء هزيمة تنظيم داعش.