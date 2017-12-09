قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم ان بلاده لن تنقل سفارتها الى القدس مجددا في الوقت نفسه معارضة لندن لقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن جونسون القول خلال لقاء مع امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في طهران ان القرار الامريكي خطوة "احادية الجانب" يصعب معها التوصل الى السلام في الشرق الاوسط.

من جهة اخرى أكد جونسون التزام بلاده بالاتفاق النووي الذي توصلت اليه ايران مع دول مجموعة (1+5) معتبرا أن الاتفاق النووي "متعدد الأطراف ودولي وان تنفيذه يصب في صالح السلام والاستقرار العالميين".

ودعا وزير الخارجية البريطاني الى ضرورة بذل المزيد من المساعي لحل المشاكل التي تعيق تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.

من جانبه انتقد شمخاني الدول الغربية لعدم تنفيذها التزاماتها النووية قائلا ان السلوك الامريكي تجاه الاتفاق النووي يمثل "كارثة بمعنى الكلمة".

واضاف شمخاني ان استمرار واشنطن في هذا السلوك سيفقد ثقة العالم بها وكذلك يفقد الاتفاقيات الدولية قيمتها.

ووصف المسؤول الايراني التعاون الاقتصادي بين طهران ولندن بعد الاتفاق النووي بانه في مستوى "جيد" معتبرا تسهيل العلاقات المصرفية يمكن أن يسهم في تطوير التعاون في شتى المجالات.

وكان جونسون وصل في وقت سابق اليوم السبت الى العاصمة الايرانية طهران لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واهم القضايا الاقليمية والدولية.