وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل ثقله خلف روي مور المرشح الجمهوري عن ولاية الاباما لمقعد مجلس الشيوخ رغم اتهامات له بالتحرش بمراهقات، مشددا على ضرورة الفوز بهذا المقعد في انتخابات فرعية الثلاثاء المقبل.

وقال ترامب وسط تصفيق في تجمع يشبه الحملات الانتخابية في بينساكولا بولاية فلوريدا على مسافة قريبة جدا من حدود ولاية الاباما «اذهبوا وانتخبوا روي مور.. انتخبوه.. انتخبوه»، وأضاف: «هذه البلاد، مستقبل هذه البلاد، لا يتحمل خسارة مقعد في مجلس شيوخ أميركي (الفارق في عدد المقاعد فيه) ضئيل جدا»، معاودا تأكيد دعمه لمور في الانتخابات المرتقبة.

وقال ان مجلس الشيوخ يحتاج لمور لحماية قضايا مهمة للجمهوريين مثل حق حيازة أسلحة فردية وتشديد الهجرة وزيادة التمويل للجيش.

ومور، قاضي الولاية السابق البالغ من العمر 70 عاما، متهم بالتحرش الجنسي عندما كان في الـ 30 من العمر بعدد من النساء اللواتي كن آنذاك مراهقات، وإحداهن كانت بعمر 14 عاما.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي «FBI» وجد من الضروري أن يلفت بشكل خاص انتباه هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بشأن اتصالات روسية، بعد تولي ترامب منصبه في يناير 2017. والتقى مسؤولون من مكتب اف.بي.آي هيكس مرتين على الاقل، بحسب تايمز، لتنبيهها بشأن عدة محاولات من جانب عناصر روس للاتصال بها عن طريق بريدها الإلكتروني بعد الانتخابات وقبل تنصيب ترامب في 20 يناير.

وذكرت الصحيفة انه «بحسب مسؤولين سابقين، فقد لفت انتباه أجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون رسائل إلكترونية تمهيدية تلقتها السيدة هيكس من عناوين للحكومة الروسية في الاسابيع التي تلت انتخاب السيد ترامب»، وقالت ان هيكس غير مشتبه بارتكابها مخالفات.