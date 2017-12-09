تظاهر مئات الاشخاص اليوم في فرنسا رفضا لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل ولزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد لباريس.

في باريس، تجمع نحو 400 شخص في ساحة الجمهورية تلبية لدعوة منظمتين مؤيدتين للفلسطينيين بحسب ما افادت مراسلة فرانس برس.

وقالت اوليفيا زيمور من منظمة "يورو بالستاين" امام المتظاهرين الذين رفعوا اعلاما فلسطينية "ليس (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب من يقرر القانون الدولي".

ورد المتظاهرون "القدس، عاصمة فلسطين" و"عار، عار" تعليقا على اللقاء المقرر الاحد بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الاسرائيلي في الاليزيه.

في ليون (شرق)، تجمع نحو 300 شخص رافعين الاعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين ستحيا، فلسطين ستنتصر".

وقال جيروم فاينيل رئيس منظمة "فلسطين 69" والذي نظم التحرك لفرانس برس ان "قرار دونالد ترامب يصب الزيت على النار".

وأضاف "على اوروبا الان ان تتخذ المبادرة. والاجتماع الاحد بين ايمانويل ماكرون وبنيامين نتانياهو يمكن ان يكون فرصة جيدة لرفع الصوت".

كذلك، تجمع نحو ثلاثين شخصا في ليل (شمال). وقالت ميراي غابريل التي شاركت في تنظيم التحرك ان الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل "يهدف الى صب الزيت على النار"، مبدية اسفها ل"الموقف الخبيث" لماكرون الذي "يندد بقرار ترامب ويستقبل نتانياهو في الوقت نفسه".