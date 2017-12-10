أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيهدد عملية السلام في الشرق الأوسط ويعطل جميع المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى الحل النهائي المأمول.

وقال وزير الخارجية البحريني في كلمة أمام مؤتمر «حوار المنامة» امس ان القرار يعد مخالفة واضحة للقرارات الدولية التي تؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعدم المساس بها وان القدس الشرقية هي أرض محتلة يجب إنهاء احتلالها، معربا عن ثقته في التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة.



وأكد أهمية الحفاظ على الدور المحوري للولايات المتحدة للتوصل الى حل الدولتين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرا الى ان أمن واستقرار المنطقة يواجهان تحديات كثيرة وخطيرة وفي مقدمتها انتشار الإرهابيين.