ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن ملك الأردن، عبد الله الثاني، سيصل إلى الرياض بعد غد الثلاثاء، في زيارة تدوم عدة ساعات، لعقد قمة مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لبحث تداعيات القرار الأميركي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مصدر في العاصمة السعودية الرياض لـ (د.ب.أ) إن مباحثات الملك عبدالله الثاني مع الملك سلمان وولي العهد ستتركز على " التداعيات المحتملة على مستقبل عملية السلام والتطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخرًا، فضلًا عن تبادل الرؤى وتنسيق المواقف بين الرياض وعمان".

وأعلنت السعودية الخميس الماضي أنها تابعت بأسف شديد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الديوان الملكي السعودي أنه "سبق لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة".

وتأمل الحكومة السعودية في أن "تراجع الإدارة الأميركية هذا الإجراء وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه".