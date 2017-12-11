دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القيام بمبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين للخروج من المأزق الحالي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده امس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقب مباحثاتهما بقصر الإليزيه - إنه أبلغ نتنياهو رفضه لقرار الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، لأنه يتنافى مع القرارات الدولية ويهدد السلام، مؤكدا ان هناك رغبة في وساطة أميركية ولا بد من انتظار ما هو مقترح والأمر للجانبين لقبول ذلك.

وأشار ماكرون إلى أن الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ينبغي تسويته من خلال حل دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أن تكون القدس عاصمتهما، معتبرا ان تجميد الاستيطان سيكون مبادرة مهمة من جانب إسرائيل، بالإضافة إلى إجراءات الثقة إزاء السلطة الفلسطينية.

وأكد ان فرنسا مستعدة لدعم كل الجهود الديبلوماسية في هذا الاتجاه وفق محددات السلام المعترف بها دوليا، مشيرا إلى ضرورة احترام القانون الدولي من جانب كل الأطراف.