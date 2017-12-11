قالت شركة بي.ايه.إي سيستمز البريطانية للمعدات الدفاعية امس إن قطر تعاقدت معها على شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون بنحو 5 مليارات جنيه استرليني (6.7 مليارات دولار).



وقالت الشركة إن من المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات في أواخر عام 2022 وإن التعاقد يتوقف على «شروط التمويل وتسلم الشركة الدفعة الأولى وهو ما يتوقع أن يتحقق في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2018».



وفي مراسم جرت في الدوحة، شهد وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية توقيع الصفقة التي وصفها الوزير البريطاني بأنها «تصويت هائل بالثقة يدعم آلاف الوظائف البريطانية ويضخ مليارات في اقتصادنا».



وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي.ايه.إي تشالز وودبيرن في بيان: «يسعدنا أن نبدأ فصلا جديدا في تطوير علاقة طويلة المدى مع دولة قطر والقوات المسلحة القطرية ونتطلع للعمل مع عميلنا وهو يواصل تطوير قدراته العسكرية».