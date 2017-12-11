قالت الشرطة الألمانية إنه لا يوجد ما يدعو للاشتباه بأن حقيبتين عُثر عليهما قرب سوق لعيد الميلاد ومسجد في غرب برلين لهما صلة بالإرهاب وأن ما تم اكتشافه ليس له صلة سواء بالسوق أو المسجد.



وسئل متحدث باسم الشرطة عن وجود صلة محتملة بالإرهاب فقال"لا على الإطلاق". وقال "دائما ما يُعثر على ذخيرة في برلين.

"ربما كان أحدهم ينظف قبوه وعثر على شيء من مخلفات جده".



وألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبا لشن متشددين هجمات بعد نحو عام من قيام إسلامي تونسي باقتحام سوق لعيد الميلاد بشاحنة مخطوفة في وسط برلين مما أدى إلى مقتل 11 شخصا بالإضافة إلى السائق.



وقام خبراء في وقت سابق من الشهر الجاري بإبطال مفعول عبوة ناسفة معبأة بالمسامير سُلمت لصيدلية قرب سوق لعيد الميلاد في مدينة بوتسدام قرب برلين.