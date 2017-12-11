موغريني: الاتحاد الأوروبي يحترم الإجماع الدولي بشأن القدس

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أنها ستجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يناير المقبل.

وفي حين أعربت موغريني خلال مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن اعتقادها بأن إسرائيل مهتمة بالتوصل لحل مستدام في الشرق الأوسط، أكدت على دعمها الكامل لملك الأردن في عملية السلام.لافتة في الوقت عينه إلى أن الاتحاد الأوروبي يحترم الإجماع الدولي بشأن القدس.

وأدانت المسؤولة الأوروبية جميع الهجمات على اليهود سواء في أوروبا أو إسرائيل.

ومن جانبه توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهون أن تعترف معظم دول الاتحاد الأوروبي بالقدس عاصمة لإسرائيل. لافتا إلى ان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من شأنه دفع عملية السلام.

واكد أن بلاده تحول دون سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء من الشرق الأوسط.