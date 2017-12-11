قال عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها،"إعلان حرب".

وأضاف صبري، إن "المظاهرات والاحتجاجات التي عمت العالم تدل أن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين، وأن ترامب واهم حين اعترف بها عاصمة لإسرائيل".

ودعا الفلسطينيين وأهالي القدس للدفاع عن المدينة مهما كلف الأمر. وقال الغطرسة الأميركية لن تغير الحقائق شيئا، موقفنا إيماني، لأن الله ربط القدس بالسماء وبمكة المكرمة ولا تنازل عنها.

وأشار إلى أنه لا مجال للمفاوضات ولعملية سلام، لأن الولايات المتحدة بنت موقفها في موضوع القدس، وناقضت نفسها، وقررت الحرب.