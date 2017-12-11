بدأت أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بدعوة من د. مشعل السلمي رئيس البرلمان، وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ورياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني؛ لبحث تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

ومن المنتظر أن يصدر البرلمان قرارًا في ختام أعمال الجلسة يعبر عن نبض الشارع العربي بشأن هذا القرار الأميركي باعتباره مناقضا لكل القرارات الدولية المتعلقة بالوضع التاريخي والقانوني للقدس.

وكان رئيس البرلمان العربي اعتبر، في بيان له مؤخرا، أن القرار الأميركي يُعد تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، ويؤسس بإرادة منفردة لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس.