الأسد: الشعب السوري لن ينسى دماء الشهداء الروس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين عن سحب القسم الاكبر من القوات العسكرية الروسية من سوريا وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها الى قاعدة حميميم في سوريا كما افادت وكالة الانباء الروسية انترفاكس.

وقال بوتين كما نقلت عنه انترفاكس "خلال نحو عامين، قضت القوات المسلحة الروسية بالتعاون مع الجيش السوري على الارهابيين الدوليين الى حد كبير. بالتالي اتخذت قرار اعادة القسم الاكبر من الوحدات العسكرية الروسية المتواجدة في سوريا الى روسيا".

وقال بوتين إن بلاده ستحتفظ بقاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية السورية وعلى منشأة بحرية في طرطوس "بشكل دائم" رغم قرار ببدء سحب بعض قواتها من سوريا.

ومن ناحية أخرى ذكرت الوكالة أن بوتين أبلغ الأسد أنه يأمل أن يبدأ عمل المؤتمر السوري للحوار الوطني، وأنه سيبحث الأمر مع رئيسي مصر وتركيا. كما أعرب عن أمله بالتعاون مع إيران وتركيا في استعادة الحياة السلمية وإنجاح العملية السياسية.

ومن جانبه قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن "الشعب السوري لن ينسى ما قام به العسكريون الروس "بعد أن امتزجت دماء شهدائهم بدماء شهداء الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهابيين".

ونقلت صفحة رئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في قاعدة حميميم صباح اليوم الاثنين، على المشاركة الروسية الفعالة في محاربة الإرهاب في سورية.