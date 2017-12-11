قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم ان عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي ان عدد الاصابات التي وصلت اليوم الى مستشفيات القطاع بلغ 24 إصابة.

وأضاف القدرة أن الطواقم الطبية عالجت كذلك 40 فلسطينيا ميدانيا اثر استنشاقهم قنابل الغاز التي اطلقتها جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر الشريط الحدودي.

يذكر ان الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة تشهد احتجاجات شعبية فلسطينية منذ اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاربعاء الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتوجيهه ببدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة مناقضة للسياسات الأمريكية المتبعة منذ عقود.