قرر مجلس النواب الأردني خلال مناقشاته قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما فيها معاهدة السلام.

ووافق المجلس على «تكليف اللجنة القانونية إعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني (اسرائيل)، بما في ذلك اتفاقية السلام الموقعة عام 1994، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس.

وصوت النواب على هذا القرار بالإجماع ردا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء ذلك بعد مذكرة قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائبا تطالب بإصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وجاء في المذكرة «نلتمس السير بإجراءات إصدار مشروع قانون الغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ـ وادي عربة 1994 (...)، نظرا لخروقات المعاهدة من الجانب الإسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع الأميركيين بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان».