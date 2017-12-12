أكد اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن الذي يضم الامارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في تحريك العملية السياسية في اليمن، مشددين على أن الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية يساهم في استمرار الحرب ويقوض الجهود السياسية.

وذكرت وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) في بيان امس ان ذلك جاء خلال اجتماع عقدته الدول الأربع في ابوظبي أمس الاول برئاسة وزير الخارجية الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد وحضور نظيريه السعودي عادل الجبير والبريطاني بوريس جونسون الى جانب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى تيموثي كينغ.

وتناول الاجتماع تقييم الأوضاع في اليمن في ضوء الاجراءات الاقصائية والعنيفة التي تمارسها الميليشيات الحوثية لفرض سيطرتها على العاصمة اليمنية ومناقشة سبل تعزيز الدعم الانساني في جميع أرجاء اليمن.

واتفقت الدول الأربع على عقد اجتماعاتها بشكل دوري على أن يكون الاجتماع القادم في الربع الأول من العام المقبل.

ميدانيا، واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية تقدمها باتجاه الحديدة لتضييق الخناق على ميلشيات الحوثي على الساحل الغربي للبلاد، فيما انتشرت ملصقات وعبارات جدارية في شوارع المدينة تطالب بإسقاط الحوثيين.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن عبارات كتبت على جدران شوارع مدينة الحديدة منها «لا للحوثي»، و«يسقط الحوثي»، و«لا حوثي بعد اليوم»، تعد أول مناهضة شعبية ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على المدينة قبل أكثر من 3 أعوام، بحسب ما اوردت «العربية.نت». ودعت المنشورات التي وجدت متناثرة في عدد من الشوارع والأحياء إلى الثورة ضد الحوثيين، ومناصرة الجيش الوطني.

من جهة اخرى، احتجزت ميليشيات الحوثي المئات من ضابط وأفراد الحرس الجمهوري في معسكر الضبوة جنوب العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية يمنية حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية امس بأن المحتجزين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب وأنهم يخضعون لعملية تحقيق وتتم تصفية من يثبت دعمه للرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وفي سياق متصل، قالت المصادر إن ميليشيات الحوثي شرعت في إزاحة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي من المناصب الإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

جاء ذلك في وقت قتل فيه 53 من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات ومواقع عسكرية في جبهات الساحل الغربي لليمن، حسب مصادر يمنية.