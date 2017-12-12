أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (أي إم سي إنترتينمنت القابضة) التي تعد أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الصندوق سيعمل مع شركة (أي إم سي إنترتينمنت) على استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة المتعلقة به في المملكة.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة التي تدعم أحد أهداف (رؤية 2030) في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة بحلول عام 2030.

ونقلت الوكالة عن الصندوق قوله في بيان، "إننا في صندوق الاستثمارات العامة نرى أن لقطاع الترفيه في المملكة إمكانيات هائلة ومستقبلا واعدا ونتطلع للعمل مع شركة (أي إم سي إنترتينمنت القابضة) لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أميركي".

من جهته وصف الرئيس التنفيذي لشركة (أي إم سي) آدم أرون هذا الإعلان بانه "لحظة تاريخية بالنسبة لقطاع عرض وتوزيع المحتوى السينمائي وفرصة غير مسبوقة للربط ما بين منتجات (أي إم سي) السينمائية وأكثر من 30 مليونا من مواطني وسكان المملكة العربية السعودية".

وقال أرون بحسب البيان "إن الشركة ترى في المملكة فرصة تجارية مثمرة".

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة قد أعلنت امس الاثنين، الموافقة على إصدار تراخيص لدور عرض السينما في السعودية خلال تسعين يوما.