أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ،اليوم الثلاثاء، أن المملكة تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خارطة السياحة العالمية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) أن تصريحات الملك سلمان جاءت خلال لقائه اليوم مع أمين عام منظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة الدكتور طالب الرفاعي بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشار العاهل السعودي إلى شمولية السياحة وأهميتها في التعليم والتعارف وعدد من المجالات.

وعبر الرفاعي عن الشكر لـخادم الحرمين الشريفين على جهوده الكبيرة في دعم منظمة السياحة العالمية، مؤكداً المكانة الكبيرة للمملكة في العالم وما تحظى به من تقدير دولي.