غادر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة الدوحة، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى تركيا للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس، التي تعقد غداً في إسطنبول.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير قطر يرافقه وفد رسمي، للمشاركة في أعمال القمة التي دعا إليها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقبل أيام، دعا أردوغان، خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء دول عربية وإسلامية، إلى عقد مؤتمر قمة طارئة لدول منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، في مدينة إسطنبول، لبحث تداعيات القرار الأميركي المتعلق بالقدس.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي وقلق وتحذيرات دولية.‎

ويشمل قرار ترامب، الشطر الشرقي لمدينة القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة أخرى.