جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم موقف بلاده الرافض لبقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة.

واضاف في لقاء مع قناة (ان تي في) التركية انه "رغم دعم انقرة لعملية الانتقال السياسي في سوريا فان الحكومة المؤقتة بوجود الأسد لن تكون قادرة على اجراء انتخابات بالمعنى الحقيقي".

وأكد رفض تركيا مجددا لمشاركة القوات الكردية السورية في مؤتمر الحوار والمقرر عقدة في روسيا في المرحلة المقبلة موضحا ان بلاده ليست ضد الشعب الكردي بل تعارض الجماعات "الارهابية" التي تمثل مجموعة صغيرة من الأكراد.

واشار الى تسليم تركيا السلطات الروسية قائمة بأسماء الجماعات الكردية الأخرى في سوريا مؤكدا ان انقرة ستتخذ القرار المناسب للقضاء على التهديد الذي تشكله القوات الكردية السورية.

وعن القمة الطارئة لمنظمة التعاون الاسلامي حول مدينة القدس والمقرر عقدها غدا الأربعاء في اسطنبول قال جاويش أوغلو ان اعلانا مشتركا سيصدر بعد الاجتماع برفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واوضح ان القمة ستدعو الدول الأعضاء التي لم تعترف بإقامة الدولة الفلسطينية على غرار اعتراف تركيا بها وعاصمتها القدس الشرقية.