عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباحثات في الرياض اليوم ، ركزت على التطورات المتصلة بموضوع القدس والتداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وبحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد تم خلال المباحثات التي حضرها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وكبار المسؤولين في البلدين استعراض مجمل القضايا التي تشهدها المنطقة، والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما جرى بحث تبعات القرار الأمريكي على أمن واستقرار المنطقة وجهود تحقيق السلام فيها، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تنسيق الموقف العربي وتوحيد الجهود والتواصل مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص.

وأكدت المباحثات ضرورة إدامة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تحقيق مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة، وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

وشدد العاهل الأردني وخادم الحرمين الشريفين على عمق العلاقات الأردنية السعودية وضرورة الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، مؤكدين على أهمية البناء على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية.

وفي هذا الإطار..أكد خادم الحرمين الشريفين "أن أمن الأردن من أمن السعودية، وأن ما يهم الأردن يهم السعودية أيضا، وأن ما يضر الأردن يضر السعودية".

وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع في سوريا والعراق وما تشهده المنطقة من أزمات وجهود التوصل إلى حلول سياسية لها، وبما يمكّن شعوبها من العيش بأمن وسلام.

كما التقى ملك الأردن - بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث بحثا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خصوصا ما يتعلق بموضوع القدس .. وجرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والأمنية.