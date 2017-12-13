ألقت مقاتلات التحالف العربي في ساعة متأخرة من امس الاول منشورات فوق العاصمة اليمنية صنعاء، تدعو المواطنين الى التعاون في تخليص اليمن من ميليشيات الارهاب الحوثي. ونقلت قناة «سكاي نيوز» الفضائية عن سكان في صنعاء قولهم إن المنشورات سقطت في مناطق التحرير وصنعاء القديمة وشعوب والحصبة وهبرة.

وحسب المنشورات، فإن قوات الشرعية أعلنت أنها تستهدف تخليص سكان صنعاء من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي ضد المواطنين. وجاء في منشور آخر «إلى أهلنا الكرام في صنعاء وجميع محافظات اليمن العزيزة: نحن مع انتفاضتكم المباركة ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية التي أنهكت الشعب اليمني».

وقال منشور آخر: «آن الأوان للشعب اليمني للتخلص من عملاء إيران وحكم ميليشيات الحوثي المسلحة المستبدة».