تعقيبا على تفجير البنغلادشي عقائد الله، عبوة يدوية الصنع في احد انفاق مترو ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك امس الأول، طالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقيود جديدة على قدوم اللاجئين.



وصرح ترامب بأن الهجوم «دليل على الحاجة الملحة» لأن يقر الكونغرس اصلاحات تشريعية لحماية الاميركيين، وشدد قائلا «على الكونغرس وضع حد للهجرة المتسلسلة»، في اشارة الى تأشيرة لم شمل الاسر التي دخل عقائد الله بموجبها الولايات المتحدة.



وأوردت عدة وسائل اعلام ان المهاجم هاجر الى الولايات قبل سبع سنوات.

الا ان رئيس البلدية الديموقراطي بيل دي بلازيو المدافع عن المهاجرين ازاء سياسة ترامب قال في مقابلة تلفزيونية ان المشتبه به «لم يكن له اي ماض اجرامي ولم تبد عليه اي اشارة بالتطرف بالاستناد الى المعلومات المتوافرة في هذه المرحلة».



ونشرت اسرة البنغلادشي بيانا عبر مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية في نيويورك اشارت فيه الى «حزنها الشديد» للاعتداء والاتهامات الموجهة الى عقائد الله.



وأعرب اقاربه عن «استنكارهم» لسلوك محققي الشرطة الذين قاموا باصطحاب أحد قريبا له من المدرسة لاستجوابه بدون حضور محام.

وقد اتضح من تحقيق أولي، أن البنغلاديشي استعان بمصابيح شجرة الميلاد، ليصنع قنبلة بدائية مكونة محتوياتها من أنبوب بلاستيكي طوله 13 سنتيمترا، فيه بطارية 9 فولت وسكر وعود ثقاب للإشعال وبراغ، مربوطة بصاعق من سلك مصباح بشجرة الميلاد إلا أن قسما منها انفجر فقط، فأصيب بتمزق جلدي وجروح في يديه، ومعه أصيب 3 آخرون بجروح طفيفة، بينهم ضابط شرطة، وفق ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية في موقعها، نقلا عن محققين.



عقائد الله، المولود قبل 27 سنة في بنغلاديش، والمهاجر منذ 2011 في الولايات المتحدة، قام بتثبيت ما صنعه للتفجير في محطة Port Authority للمترو، قرب ساحة «تايمز سكوير» بمنهاتن، بطريقة بدائية أيضا وكيفما كان، فقد وضع المادة المعدة للتفجير في الأنبوب البلاستيكي، وقام بتثبيته بأشرطة لاصقة تحت جاكيت كان يرتديه، في عبوة «غير احترافية الصنع»، طبقا لما وصفها حاكم نيويورك، أندريه كومو.



كما أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، أنه تم توجيه 3 تهم إلى المشتبه به في تنفيذ تفجير بالقرب من محطة حافلات بوسط مانهاتن أمس الأول. وأوضحت أنه تم توجيه تهم حيازة سلاح ودعم عمل إرهابي وتشكيل تهديد إرهابي إلى المشتبه به، وهو مهاجر بنغالي يبلغ من العمر 27 عاما.