أعلنت السعودية أمس أن مجلس الوزراء اعتمد سياسات برنامج «حساب المواطن»، والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت حساب المواطن، والذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية.

وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى 21 الجاري، وسيكون مصاحبا لها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

ويعد برنامج «حساب المواطن» أول برنامج حكومي من نوعه في المملكة، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي، للفئات الأكثر استحقاقا، حيث يهدف إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

ووفقا للتوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأسر وفقا للتغيرات، كما ستتم جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ابتداء من دورة الدفع الثانية في يناير 2018.