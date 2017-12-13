قالت المفوضية الأوروبية إنه ينبغي أن تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تبادل البيانات حول المجرمين الخطيرين بسهولة أكبر في إطار مقترحات جديدة، تهدف إلى سد الثغرات في المعلومات التي يمكن أن يستغلها الإرهابيون وغيرهم من المشتبه فيهم للسفر عبر التكتل دون أن يتم اكتشافهم.



وكشف مفوض الأمن الأوروبي جوليان كينج، في بيان عن مقترحات المفوضية، أنه لا يتعين أن يتمكن الإرهابيون والمجرمون الخطيرون من التسرب عبر الانترنت أو التسلل من أسفل أجهزة الرادار.



وأضاف كينج: «من خلال ربط النقاط ببعضها البعض، يمكننا وضع حد للثغرات القانونية التي يستغلها الإرهابيون مرارا وتكرارا»، مشيرا إلى أن الإجراءات المزمع اتخاذها تشمل إلقاء القبض على ذوي الهويات المتعددة وتعزيز عمليات تفتيش الشرطة.



من بين أمور أخرى، تقترح المفوضية الأوروبية إنشاء نظام حاسوبي على مستوى الاتحاد الأوروبي لحرس الحدود أو ضباط الشرطة لفحص وثائق الهوية، وهي خدمة مشتركة للتحقق من البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع ونظام الكشف عن الذين يستخدمون هويات متعددة.