عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض مساء امس جلسة مباحثات رسمية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم خلال الجلسة بحث مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة التطورات المتصلة بموضوع القدس والتداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، الأمر الذي سيضفي مزيدا من التعقيد على النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ويؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.

كما جرى استعراض العلاقات السعودية ـ الأردنية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة لتطويرها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع امس جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، والتداعيات السلبية الكبيرة لهذا القرار الذي يعد تراجعا كبيرا في جهود الدفع بعملية السلام، كما تم التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة.