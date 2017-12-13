قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد للحوار مع كوريا الشمالية بدون شروط مسبقة.

وأضاف تيلرسون خلال اجتماع لمنتدى المجلس الأطلسي حول الأزمة الكورية في واشنطن مساء امس الثلاثاء، "دعونا نجتمع فقط كي تكون هناك خريطة طريق لما سيتم العمل به مستقبلا".

من جهتها علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، على تصريحات تيلرسون في بيان قائلة، إن "وجهة نظر الرئيس لم تتغير حيال كوريا الشمالية حيث أن كوريا الشمالية تعمل بطريقة غير آمنة ليس فقط على اليابان والصين وكوريا الجنوبية بل على العالم بأسره".

وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية نقلت عن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-اون قوله في مؤتمر صحافي، انه "سيفوز في المواجهة ضد الولايات المتحدة في ما يتعلق بأسلحته النووية"، مضيفا أن كوريا الشمالية "ستحرز تقدما وانتصارا كقوة نووية وعسكرية في العالم".