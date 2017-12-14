فيما تجددت المواجهات في مناطق متفرقة من الضفة وغزة لليوم السابع رفضا لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأسفرت عن إصابة أكثر من 40 متظاهرا بالرصاص المطاطي والاختناق، أعلنت فصائل وطنية وإسلامية فلسطينية في غزة امس عن انطلاق ما أسمته بمسيرة «مليونية القدس» غدا الجمعة.

وقال خالد البطش، القيادي بحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، في بيان صادر عن لجنة المتابعة (تابعة للفصائل)ومنها حركتا «فتح» و«حماس»: «نعلن عن انطلاق مسيرة مليونية القدس الحرة، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، على شارع صلاح الدين من رفح (جنوبا) وحتى بيت حانون (شمالا)».

وتابع البطش، خلال مؤتمر صحافي عقد بغزة، «سترفع هذه المسيرة صوتها عاليا، تعبيرا عن انتمائها للوطن والهوية، وعن قداسة القدس».

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة «المليونية» من محافظات قطاع غزة (الخمسة) متوجهة على طول شارع «صلاح الدين» (شرق القطاع). وحذر البطش، خلال المؤتمر، من أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل قد يكون «تمهيدا لضم مساحات جديدة من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل».

وبين البطش أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة إسرائيل وضع «أميركا في مواجهة شعوب العالم». وأضاف:«الملايين من شعوب العالم تخرج يوميا للتضامن مع القدس، ومع عدالة قضيتنا الفلسطينية».

إلى ذلك، شنت سلطات الاحتلال فجر امس حملة اقتحامات واعتقالات للعديد من الفلسطينيين بينهم العشرات من كوادر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، منهم النائب بالمجلس التشريعي حسن يوسف، واستهدفت الحملة عدة مدن فلسطينية منها نابلس ورام الله وجنين والقدس والخليل في الضفة الغربية والقدس.

وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل للمواطنين، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل المحافظة، وشددت من إجراءاتها على حواجز الظاهرية ومخيم الفوار جنوبا وبيت عنون شرقا والفحص جنوب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، وأجرت عمليات تفتيش واسعة في عدد من منازلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وقال شهود عيان، ان سيارات عسكرية إسرائيلية وناقلة جند داهمت البلدة فجرا، وتمركزت بوسط البلدة ومدخلها والشارع الرئيسي، وتم اقتحام عدد من منازل المواطنين بعد إجبار ساكنيها على مغادرتها، والانتظار في الخارج وسط البرد القارس، كما أعلنت سلطات الاحتلال امس انها اعتقلت 3 عناصر من حركة حماس بزعم الاشتباه في أنهم كانوا يخططون لخطف اسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

في غضون ذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على موقع تابع لكتائب القسام في قطاع غزة الليلة قبل الماضية ما أسفر عن وقوع إصابة في صفوف المواطنين الفلسطينيين نتيجة تطاير شظايا زجاج المنازل القريبة من الموقع.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطائرات قصفت هدفين بشكل متزامن، الأول استهدف موقع البحرية التابع للقسام جنوب غرب خان يونس، والثاني في منطقة خالية إلى الشرق من الموقع المستهدف.

وقالت «إن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق».