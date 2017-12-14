كوريا الشمالية: سنفوز في المواجهة ضد الولايات المتحدة فيما يتعلق بأسلحتنا النووية

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ- أون بتطوير المزيد من الأسلحة النووية وقلد بنفسه أوسمة لعلماء ومسؤولين ساهموا في تطوير الصاروخ (هواسونغ-15) الباليستي العابر للقارات القادر على الوصول إلى أي موقع في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية امس أن كيم جونغ- أون قال إن العلماء والعمال سيواصلون تصنيع «المزيد من أحدث الأسلحة والعتاد» من أجل «تعزيز القوة النووية نوعا وكما».

وأدلى زعيم كوريا الشمالية بتلك التصريحات امس الاول في ختام مؤتمر نادر للذخائر عقد على مدى يومين للاحتفاء بصاروخ (هواسونغ-15).

وقال كيم جونغ- اون إنه ينبغي لبلاده تطوير وتصنيع أسلحة أكثر تنوعا، مؤكدا انه «سيفوز في المواجهة ضد الولايات المتحدة فيما يتعلق بأسلحته النووية» مضيفا ان كوريا الشمالية «ستحرز تقدما وانتصارا كقوة نووية وعسكرية في العالم».

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن زعيم البلاد قلد بنفسه أوسمة وميداليات «للعاملين في مجال علم الدفاع الذين نفذوا بإخلاص وبامتياز خطة الحزب لبناء قوة نووية استراتيجية واختبروا بنجاح إطلاق صاروخ (هواسونغ-15) العابر للقارات ليؤكدوا مجددا للعالم أجمع كرامة وبأس دولتنا القوية».

جاء ذلك، فيما قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ان الولايات المتحدة على اتم الاستعداد للحوار مع كوريا الشمالية بدون شروط مسبقة.

واضاف تيلرسون خلال اجتماع لمنتدى المجلس الاطلسي حول الازمة الكورية في واشنطن مساء امس الاول «دعونا نجتمع فقط كي تكون هناك خريطة طريق لما سيتم العمل به مستقبلا».

من جهتها، علقت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز على تصريحات تيلرسون في بيان قائلة ان «وجهة نظر الرئيس ترامب لم تتغير حيال كوريا الشمالية حيث انها تعمل بطريقة غير آمنة ليس فقط على اليابان والصين وكوريا الجنوبية بل على العالم بأسره».

وقد رحبت الصين وروسيا بدعوة وزير الخارجية الأميركي لمحادثات مباشرة مع كوريا الشمالية بدون شروط مسبقة.

وتمثل دعوة تيلرسون تراجعا عن مطلب رئيسي للولايات المتحدة بأن تقبل بيونع يانغ أولا أن يكون التخلي عن ترسانتها النووية جزءا من أي مفاوضات.

وقال لو جانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة صحافية إن بلاده ترحب بكل الجهود الرامية لتهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وفي موسكو نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله إن روسيا ترحب بتصريح تيلرسون.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «يمكننا القول ان مثل هذه التصريحات البناءة تعتبر مرضية اكثر من خطاب المواجهة الذي كنا نسمعه. وبدون اي شك، هذا موضع ترحيب».

وأضاف بيسكوف ان «الامر الاساسي هو ان ذلك يأتي في سياق الدعوات التي وجهها الرئيس فلاديمير بوتين عدة مرات ومفادها ان الخطاب الحربي والاجراءات التي تصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية تأتي بنتائج عكسية».

وتابع «لقد دعا بوتين بشكل ثابت الاطراف المعنية الى بذل كل ما بوسعها من اجل فتح قنوات حوار. لذلك نحن راضون عن مثل هذا الاعلان».