اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في القدس، في اليوم الثاني لعيد الأنوار العبري أو ما يسمى بالحانوكاه.

وأفاد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة.

وأضاف أن عدد المستوطنين المقتحمين بلغ حتى الساعة 08:00 تغ، 187 مستوطنًا، بالإضافة إلى 40 مستوطنًا من فئة الطلاب تسمح لهم السلطات الإسرائيلية باقتحام جميع باحات الأقصى دون مسار محدد.

يشار إلى أن عدد المستوطنين سيرتفع خلال الساعات القادمة، حيث يتم إغلاق باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى الذي تتم من خلاله الاقتحامات) الساعة 09:30 تغ.

كما أن الشرطة الإسرائيلية التي تقوم على حماية المقتحمين للأقصى، تسمح للمستوطنين بجولة اقتحام ثانية ظهرًا. ويستمر عيد الأنوار العبري لمدة أسبوع (حتى الأربعاء المقبل) حيث يتم تكثيف الاقتحامات من قبل ائتلاف منظمات الهيكل.

وتقول الجماعات اليهودية المنضوية ضمن الائتلاف المذكور، إن المسجد الاقصى أقيم على أنقاض الهيكل، وتدعو لإعادة بنائه من جديد.

الهيكل حسب التسمية اليهودية، هو هيكل سليمان، أو معبد القدس، والمعروف باسم الهيكل الأول، الذي بناه النبي سليمان عليه السلام، فيما يعتبره الفلسطينيون المكان المقدس الذي أقيم عليه المسجد.