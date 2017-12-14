أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الخميس، بأن نائب الرئيس الأميركي ماينك بنس، أرجأ زيارته لإسرائيل، وذلك بسبب التزامات في الكونجرس.

ونقلت الصحيفة عن الكنيست أنه بينما كان مقررا أن يصل بنس إلى إسرائيل الأحد المقبل فإنه قد يصل الثلاثاء أو الأربعاء.

تأتي زيارة بنس إلى إسرائيل في إطار جولة إقليمية ذكرت الصحيفة أنها ستشمل أراضي السلطة الفلسطينية ومصر، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومن المتوقع أن يلقي بنس خلال الزيارة خطابا أمام الكنيست، ليكون أول مسؤول أميركي رفيع المستوي يلقي خطابا فيه منذ الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عام 2008 .