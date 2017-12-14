تعقد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الخميس، مؤتمرا صحافيا في واشنطن لتقديم "أدلة دامغة" على انتهاكات إيران لقرارات الأمم المتحدة وخصوصا في الشرق الأوسط.

وقالت البعثة الديبلوماسية الأميركية في الأمم المتحدة، إن هايلي ستعقد مؤتمرها الصحافي عند الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش في واشنطن.

وأضافت أن الديبلوماسية الأميركية "ستكشف النتائج الأخيرة" التي توصل إليها تقرير للأمم المتحدة حول صواريخ اطلقها اليمنيون الحوثيون على السعودية.

ويتحدث الأمين العام للامم المتحدة في هذه الوثيقة عن عمل خبراء في المنظمة الدولية تمكنوا من فحص بقايا صواريخ بين 17 و21 نوفمبر، وتساؤلاتهم عن منشأ ايراني لبعض مكوناتها.

ويؤكد الخبراء في التقرير ان "تصميم ومواصفات وابعاد المكونات التي تم التدقيق فيها تتطابق مع عناصر تم ابتكارها وانتاجها للصاروخ (الايراني) +قيام-1+"، مذكرين في الوقت نفسه بحظر على الاسلحة مطبق على اليمن منذ ابريل 2015.

لكن الخبراء يشيرون الى انه لم يتم الحصول على "اي دليل" بشأن "هوية وسيط او مزود" للحوثيين بهذه المكونات.

ويقول غوتيريش في تقريره ان "الامانة العام للامم المتحدة تواصل تحليل المعلومات التي تم جمعها وستقدم تقريرا الى مجلس الامن الدولي في الوقت المناسب".

وقالت البعثة الدبلوماسية في الامم المتحدة ان هايلي ستتحدث عن "انشطة ايران المستمرة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الاوسط ومناطق اخرى في العالم".

واضافت ان "السفيرة هايلي ستقدم ادلة دامغة على ان ايران تعمدت انتهاك التزاماتها الدولية وحاولت التغطية على هذه الانتهاكات وفشلت في ذلك".

ودعت هايلي مجلس الامن التابع للامم المتحدة الى مزيد من التشدد حيال ايران، متهمة طهران باجراء صفقات اسلحة غير شرعية في اليمن ولبنان وسوريا.

وذكرت صحيفة "فورين بوليسي" مطلع الاسبوع الجاري ان الخبراء وجدوا ان بعض مكونات الصواريخ تم صنعها في ايران، لكنهم يؤكدون في خلاصاتهم انه وجدوا عناصر من منشأ اميركي.

وفرض التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين حصارا جويا وبحريا وبريا على اليمن بعد اطلاق الصاروخ على الرياض، مشيرا الى مخاوف من ان اسلحة يتم تهريبها الى اليمن.

وتؤكد ايران انها تقدم دعما سياسيا للحوثيين لكنها تنفي باستمرار تقديمها اي دعم عسكري لهم.